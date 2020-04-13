Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Демонтаж памятника маршалу Коневу — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно, заявил президент Чехии Милош Земан на TV Prima.

Он также напомнил о военных заслугах Конева — он освободил Прагу, а также Освенцим. Земан в то же время отметил никчемность тех людей, которые развернули в чешской столице борьбу с памятником маршалу.

«Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание (чужих) успехов», —сказал он.