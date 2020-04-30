В Словакии возложили цветы к памятнику красноармейцам

В Словацком городе Трнава почтили память павших советских солдат. Дипломаты возложили цветы к памятнику ВОВ. Сотрудников посольства поддержал мэр города. Мемориал освободителям возвели в 1959 году, он представляет собой две бронзовые скульптуры солдат на высоком постаменте. Монумент служит напоминанием о событиях 1 апреля 1945 года, когда в словацкий город вошла Красная армия. В ходе освобождения Трнавы погибли 120 советских воинов.