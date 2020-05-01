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Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 3,2 млн

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3,2 млн человек в мире заражены COVID-19. Число жертв пандемии превысило 233 тыс. Большинство инфицированных — жители Штатов, в четверг там выявили 30 тыс. новых случаев. Заболели чуть больше 1 млн американцев, умерли почти 63 тыс. Второе место по числу зараженных у Испании: 213 тыс. подхватили вирус,
24,5 тыс. погибли.

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