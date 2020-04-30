В Италии на фоне пандемии в несколько раз выросло число евроскептиков

На фоне пандемии в Италии в несколько раз возросло количество евроскептиков. Почти половина граждан страны поддерживают выход из зоны евро и из Евросоюза. Эксперты связывают такую позицию с тем, что страны-соседи решили действовать в одиночку, оказавшись перед лицом серьезной реальной угрозы. Многие итальянцы отметили, что реальную помощь стране оказали Россия и Китай.