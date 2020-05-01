Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки

В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Она отметила, что такие диеты ослабляют иммунитет, и как следствие повышают риск заражения коронавирусом.

По словам специалиста, негативно сказаться на здоровье могут и диеты, исключающие основные питательные вещества.

Бурляева указала, что правильно рассчитанное питание приведет к снижению веса, у тех, что страдает от лишних килограммов, а также поможет набрать массу в противоположных случаях.

Специалист указала, что в период самоизоляции на фоне снижения физической активности суточную калорийность рациона следует уменьшить.

.При этом питаться стоит три раза в день, а также стоит добавить 1-2 перекуса. Ужин должен быть не позднее 3-4 часов до сна, пишет «РИА Новости».

Ранее 1 мая, клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина рассказала, как есть меньше на самоизоляции. Она дала несколько простых советов, которые помогут справиться с постоянной с тягой к еде.