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Назван способ меньше есть

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Фото: Depositphotos
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Клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина дала несколько простых советов для тех, кто на самоизоляции не может справиться постоянной с тягой к еде.

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Специалист отметила, что важно осознанно подходить к приему пищи.

Например, можно записывать, что вы поели. Это позволит составить более полную картину о том, как часто и чем именно вы питались.

Также поможет предварительное планирование.

«Хорошо запланировать график еды: что вы будете есть на завтрак, обед и ужин, чем будете перекусывать между приемами пищи. Это дисциплинирует», — цитирует Зародину 1 мая радио Sputnik.

Эксперт также посоветовала убрать все печенья и конфеты, которые могут быть в различных вазочках в квартире, чтобы они не были в зоне доступа.

Отвлечься от еды поможет какое-нибудь занятие. Например, можно собирать пазлы или вязать. По словам Зародиной, если руки свободны, они тянутся к еде.

Кроме того, в период самоизоляции все испытывают недостаток движения. В это время крайне вреден сахар, поэтому из рациона стоит исключить печенье, конфеты и даже сухофрукты, так как их обычно съедают много.

«Из фруктов лучше исключить арбуз, банан и виноград, потому что там самый высокий гликемический индекс. А в целом 2–3 фрукта в день вполне можно себе позволить. Чай и кофе лучше пить без сахара», — указала она.

Еще одним полезным приемом специалист назвала полезный перекус: морковь или яблоко.

28 апреля клинический психолог Наталья Ошемкова рассказала, с какими трудностями россияне столкнутся после выхода из самоизоляции.

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