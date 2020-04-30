Мину и два снаряда обнаружили на виноградниках в Балаклаве

В Балаклаве (Севастополь) рабочие обнаружили мину и два снаряда времен Великой Отечественной войны. Находку сделали во время полевых работ на виноградниках.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, на место прибыли взрывотехники ОМОН. Они установили, что рабочие нашли 152-мм артиллерийский снаряд, 82-мм минометную мину и 45-мм бронебойно-трассирующий снаряд, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Место обнаружения оцепили. Снаряды и мину передали саперам ГУ МЧС по региону для дальнейшего уничтожения.

Виноградник, на котором обнаружили боеприпасы, находится в окрестностях Сапун-Горы. Там в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, свидетельства которых местные жители находят до сих пор.