Ребенок нашел снаряд времен ВОВ в Хабаровске

В Хабаровске ребенок нашел снаряд времен Великой Отечественной войны в частном секторе. Боеприпас обезвредили сотрудники Росгвардии.

По данным правоохранительных органов, мальчик нашел осколочно-фугасную минометную мину калибра 120 мм на улице Шелеста. Ребенок вынес снаряд к дороге. Обеспокоенные родители позвонили в полицию, после чего сотрудники Росгвардии вывезли снаряд на полигон для уничтожения. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мальчик указал место, где нашел мину. В ходе осмотра другие боеприпасы на территории обнаружены не были. Правоохранительные органы устанавливают, как боеприпас попал в частный сектор.

Ранее сообщалось, что артиллерийский снаряд времен войны был найден в Брасовском районе Брянской области.