Прямой эфир

Взрывотехники на Кубани уничтожили 17 боеприпасов времен войны

0
Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошлую неделю взрывотехники на Кубани уничтожили 17 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом 20 апреля сайту kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что все снаряды обнаружили местные жители на берегу реки, а также в лесном массиве Туапсинского района. Среди находок оказались минометные мины, артиллерийские снаряды и гранаты. Все они пролежали там со времен Великой Отечественной войны, на них присутствовали следы коррозии.

После обследования и идентификации боеприпасы перевезли в карьер, где они были уничтожены. Сотрудники Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов следует сообщать об этом правоохранителям и никого к ним не подпускать.

17 апреля сообщалось, что артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в подмосковных Люберцах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В квартире и гараже москвича нашли оружие и боеприпасы
На севере Москвы на стройке метро нашли снаряд времен ВОВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020