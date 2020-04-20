Взрывотехники на Кубани уничтожили 17 боеприпасов времен войны

За прошлую неделю взрывотехники на Кубани уничтожили 17 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом 20 апреля сайту kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что все снаряды обнаружили местные жители на берегу реки, а также в лесном массиве Туапсинского района. Среди находок оказались минометные мины, артиллерийские снаряды и гранаты. Все они пролежали там со времен Великой Отечественной войны, на них присутствовали следы коррозии.

После обследования и идентификации боеприпасы перевезли в карьер, где они были уничтожены. Сотрудники Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов следует сообщать об этом правоохранителям и никого к ним не подпускать.

17 апреля сообщалось, что артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в подмосковных Люберцах.