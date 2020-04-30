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В Росгидромете спрогнозировали потепление на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В нескольких регионах Центрального федерального округа России в майские праздники установится теплая погода. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Начиная с Рязанской, Калужской, Тульской областей, Курской, я уже не говорю про Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую области ― здесь везде температура <...> со 2–3 мая поднимется на 6–8 градусов», ― рассказал он в видеоинтервью «Российской газете».

Варакин отметил, что температурный фон, который установится в этих российских регионах, будет характерен для середины июня, а не для начала мая.

Ранее в этот день сообщалось, что в воскресенье, 3 мая, в Москве ожидается до +25 градусов, что является превышением нормы на 4–5 градусов и больше характерно для летней погоды. При этом подчеркивалось, что в первые майские дни ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15 м/с.

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