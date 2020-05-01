Банки готовы отменить комиссии за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая

Как минимум девять банков с 1 мая отменяют комиссии за переводы до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. Среди них — Райффайзенбанк, «Юникредит», Промсвязьбанк, Росбанк, Почта Банк, крымский РНКБ, банки «Левобережный», «Финам» и «Нейва», сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. С помощью сервиса ЦБ можно переводить деньги по номеру телефона на карты банков, подключенных к нему.

Сделать комиссии нулевыми ранее распорядился Центробанк. Это одна из мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса. При выявлении нарушений Банк России применит надзорные меры, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В ЦБ добавили, что срок действия нулевых тарифов за переводы в СБП пока не ограничен. При переводах свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Во многих кредитных организациях переводы через сервис ЦБ и ранее были бесплатными. В том числе — в ВТБ, МКБ, Совкомбанке, «Тинькофф», «Абсолюте», «Открытии», Газпромбанке, «Авангарде», «Ак Барсе», банке «Кредит Урал», заявили «Известиям» в их пресс-службах.

На 1 мая крупнейших игрок — Сбербанк — всё еще не подключил функцию переводов через СБП для всех клиентов. «Сбербанк выполнит требования ЦБ по тарифам за переводы через СБП», — сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина предполагала, что Сбер полномасштабно подключится к системе в начале июня.

Лимит в 100 тыс. рублей в месяц для бесплатных переводов оправдан, поскольку большинство клиентов укладывается в это ограничение, считают в банках — участниках СБП. Доля переводов свыше этой суммы составляет лишь 5% в Почта Банке, 3,3% — в «Открытии», менее 10% — в Ак Барс Банке, 7% на исходящие перечисления и 2,7% на входящие — в Абсолют Банке, поделились статистикой в этих кредитных организациях.