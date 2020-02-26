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Четыре банка выразили готовность отменить комиссии за переводы в СБП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Четыре кредитные организации сообщили «Известиям» о готовности вслед за Банком России на ближайшие два года отменить ранее введенные комиссии за межбанковские переводы граждан в Системе быстрых платежей (СБП).

О готовности это сделать «Известиям» рассказали в МКБ, Абсолют Банке, Ак Барс Банке и в «Русском стандарте». Еще пять банков комиссии и не вводили: «Тинькофф», «Альфа», «Открытие», «Рокет», «Авангард» и ВТБ. В пресс-службе последнего уточнили, что тарифы останутся нулевыми как минимум в I квартале 2020-го.

Некоторые банки, например CКБ, не собираются избавляться от уже введенных комиссий. Остальные 33 организации – участницы СБП или отказались отвечать на вопрос об отмене тарифов, или проигнорировали его.

На рынке ожидают, что в 2020-м объем таких операций увеличится в десятки раз, а количество подключённых для оплаты по QR-коду торговых точек вырастет с 800 до десятков тысяч.

25 февраля Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года.

Более подробно читайте в материале: Что имеем — сохраним: банки не спешат отменять комиссии в СБП

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