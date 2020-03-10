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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.

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По мнению ЦБ, это позволит расширить возможности граждан и совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы, используя СБП. Также предлагается к 1 февраля 2021 года предоставить клиентам банков возможность оплаты по QR-коду, к 1 апреля 2021 года — возможность проведения платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств.

К 1 июля 2021 года предлагается предоставить возможность проведения периодических платежей, а к 1 октября 2021 года — совершать переводы от юридических лиц физическим по операциям на финансовом рынке.

«Указанные даты являются предельным сроком, к которому банки будут обязаны предоставлять те или иные типы операций в СБП своим клиентам. Вместе с тем по мере готовности банки смогут это делать и раньше. Так, уже сегодня некоторые банки активно разворачивают сервисы оплаты в СБП товаров, работ, услуг, ЖКУ и проведения других типов платежей», — говорится в сообщении.

25 февраля Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года.

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