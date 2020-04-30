Численность кабанов сократилась в Ульяновской области

В Ульяновской области завершили зимний маршрутный учет диких животных. По итогам мониторинга в регионе сократилась численность кабанов и выросла численность косуль.

Протяженность маршрутов в этом году составила почти 16 тыс. км и охватила как лесные участки, так и полевые угодья. По данным мониторинга, количество косуль увеличилось до 8742 особей. В прошлом году специалисты насчитали 7,9 тыс. животных. Увеличению численности способствовала малоснежная зима и небольшое количество хищников.

Численность лосей сократилась с 2945 до 2790. Также уменьшилось количество куниц, из-за чего развелось больше белок. Для лисиц зимой были созданы благоприятные условия, так что их численность выросла с 2493 до 2720. Об этом сообщает 1ul.ru. С увеличением числа лисиц численность зайцев сократилась с 5189 до 4136.

По данным экспертов, численность кабанов сократилась с 1,5 тыс. особей до 1047. Это результат мероприятий по регулированию численности в связи с возможными вспышками заболеваемости африканской чумой свиней.