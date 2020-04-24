«Роснефть» запустила программу изучения арктических животных

Компания «Роснефть» приступила к изучению арктических животных для оценки устойчивости местных экосистем. В период до 2023 года в рамках программы пройдут восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях, сообщила пресс-служба компании.

«Роснефть» старается максимально бережно относиться к окружающей среде и сохранять биологическое разнообразие, рассказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Масштаб предстоящих исследований он назвал беспрецедентным: ранее в Арктике не проводили научную работу в таких объемах.

Программа сохранения биологического разнообразия для обеспечения безопасного освоения Арктики и сохранения ее уникальных экосистем предусматривает исследования морских экосистем и наблюдение за видами животных, которые являются индикаторами экосистемы Арктики. Кроме того, она включает научно обоснованную оценку чувствительности территории и мест обитания, разработку рекомендаций по организации мониторинга состояния экосистем.

Программа стала продолжением масштабных исследований белых медведей, моржей и северных оленей, выполненных в 2014-2018 годах, по итогам которых был собран и систематизирован уникальный научный материал о современном состоянии животных, обитающих в Арктике.