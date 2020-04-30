Ряду брянских предприятий разрешат работать после майских праздников

После окончания майских праздников работу возобновят несколько предприятий в Брянске. Сейчас региональные власти решают, каким заводам и компаниям разрешат вернуться к деятельности.

Сообщивший об этом губернатор Александр Богомаз отметил, что при работе предприятия обяжут соблюдать меры предосторожности. Кто может войти в этот список он не назвал.

Как напоминает интернет-издание «Брянские новости», ранее правительство области расширило список предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции.

В него входят заводы, дорожные и перерабатывающие компании, охранные предприятия, нотариусы, авторемонтные мастерские, ритуальные службы, магазины, торгующие садово-огородным инвентарем и семенами. Сотрудники получили спецпропуска для беспрепятственного продвижения по городу.