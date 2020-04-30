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Коллекторы рассказали о схеме работы в условиях пандемии

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Коллекторские агентства из-за эпидемии коронавируса в России разработали программу поддержки должников, рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») Эльман Мехтиев 30 апреля. По его оценке, условиями проекта в той или иной мере воспользуются около четверти всех должников.

«Компании, работающие с должником в рамках договора цессии, то есть по факту вторичные кредиторы, начали предлагать должникам дисконтирование, уменьшение суммы ежемесячного платежа и классические кредитные каникулы», — сказал Мехтиев.

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Подходы, которые в условиях карантина заработали на коллекторском рынке, позволили избежать жалоб на коллекторов, отметил глава ассоциации. По его словам, в ряде случаев, когда кредитором является коллекторское агентство, оно не требуют с должника никакой справки, подтверждающей снижение дохода. Между тем кредиторы в силу объективных причин требуют официально заверенный документ.

«Наши члены СРО одними из первых приняли решение приостановить выезды к должникам, чтобы обеспечить безопасность как клиентов, так и самих сотрудников. Касаясь вопроса безопасности персональных данных, то здесь решения о переводе сотрудников на удаленную работу или о продолжении функционирования колл-центра принимались исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», — добавил Эльман Мехтиев.

В любом случае коллекторы и сотрудники по взысканию имеют усеченную информацию о должнике, достаточную лишь для его идентификации. Речь идет о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и сумме долга.

Другая информация, в частности, паспортные данные, номер телефона, адрес проживания, коллектору не видна и не доступна, подчеркнул СРО «НАПКА». Таким образом, информация, которой владеет сотрудник, не представляет интерес с точки зрения мошеннических действий.

Накануне, 29 апреля, эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова рассказала, что в ходе общения с коллекторами россиянам не стоит раскрывать излишнюю информацию о себе и посоветовала записывать разговоры с ними.

10 апреля сообщалось, что в ФССП предложили временно не взимать принудительно долги с россиян в течение шести месяцев из-за коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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