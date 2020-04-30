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Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров

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Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров. Специалисты военно-строительного комплекса ведомства ввели в эксплуатацию корпуса в Волгограде, Новосибирске, Уссурийске, Оренбурге, в Подольске и Смоленске. Центры укомплектовали всей необходимой медицинской техникой: аппаратами ИВЛ, УЗИ, а также компьютерными томографами. Кроме того, работы ведутся еще на восьми новых площадках, там задействовано 12 тыс. человек. Военные лечебные учреждения строятся по поручению президента на фоне пандемии. На эти цели государство выделило 8,8 млрд рублей.

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