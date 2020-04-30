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В UFC определились с местом проведения боя Фергюсона и Гэтжи

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Фото: Global Look Press/Jason Silva
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Глава UFC Дэйна Уйат нашел место для проведения боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, событие состоится в штате Флорида (США). Проведение мероприятия по-прежнему запланировано в закрытом формате — без зрителей.

Отмечается также, что на октагоне появится россиянин Алексей Олейник. Он выступит против Фабрисио Вердума.

24 апреля стала известна дата проведения боя — он состоится 9 мая.

Турнир UFC 249 в США был отменен из-за эпидемии коронавируса. Изначально поединок между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Это была пятая попытка свести их в октагоне. Вместо Хабиба руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона.

Позднее президент UFC Дана Уайт объявил, что Фергюсон и Гэтжи смогут оспорить титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая на так называемом бойцовском острове.

В свою очередь, Нурмагомедов написал в своих социальных сетях, что его бой с Фергюсоном состоится в сентябре.

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