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Газпромбанк запустил кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5%

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Государственную программу кредитования системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых запустил Газпромбанк, говорится в сообщении финансовой организации, поступившем «Известиям» в четверг, 30 апреля.

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Льготные кредиты в приоритетном порядке будут предоставлены наиболее пострадавшим из-за пандемии сферам, в частности транспортной отрасли, предприятиям тяжелого машиностроения, металлургической промышленности, розничной торговли и др.
Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Камышев, банк понимает приоритетность задачи по поддержке компаний, которые влияют на экономическую стабильность всей страны и жизнь каждого человека в отдельности.

Полученные средства компании смогут направить на выплаты сотрудникам, оплату страховых взносов, аренды помещений и пр. в соответствии со списком целей в правилах госпрограммы.

В рамках программы банки выдадут системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд рублей по льготной ставке.

В 2020 году государство направит 24 млрд рублей субсидий банковской отрасли на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам.

Ранее Газпромбанк объявил о поддержке заемщиков, пострадавших от коронавирусной инфекции, находящихся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске. Также Газпромбанк оказывает поддержку корпоративным клиентам в части осуществления ими текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестпроектов.

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