Газпромбанк продлит действие карт с истекшим сроком до конца июня

Газпромбанк продлевает до конца июня обслуживание карт, срок действия которых истекает в марте, апреле и мае 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Предложение касается карт систем VISA, Mastercard, «Мир», Union Pay и JCB. Обслуживание по ним будет восстановлено или продлено с 30 апреля 2020 года.

Лимит на операции по таким картам составит 30 тыс. рублей в сутки или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу банка на день совершения операции. Все остальные условия и тарифы сохраняются в прежнем виде.

Перевыпущенные карты можно будет забрать в отделениях банка после завершения самоизоляции.

В конце марта Газпромбанк объявил кредитные каникулы для заемщиков, доход которых упал более чем на 30% из-за коронавируса. Возможность отсрочки выплат рассматривается в индивидуальном порядке, заявили в банке.