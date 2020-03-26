Газпромбанк рассказал о готовности поддержать своих клиентов в кризис

Газпромбанк объявил о мерах поддержки своих клиентов, заявив о кредитных каникулах для заемщиков, чей доход упал более чем на 30% из-за коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 26 марта, в «Известия».

Возможность отсрочки выплат пострадавшим от коронавирусной инфекции будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Речь идет о гражданах, находящихся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске.

В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. Клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдачу средств, переводы и другие.

«Банк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов», — уточнили в кредитно-финансовой организации.

Ранее банк усилил меры безопасности клиентов: все отделения в Москве и Подмосковье обеспечены средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками. Большую часть сотрудников Газпромбанк перевел на удаленный режим работы с сохранением заработной платы в полном объеме. Вернувшихся из-за границы работников направляют на тридцатидневный карантин.