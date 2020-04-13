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Газпромбанк отменил плату за обслуживание для новых клиентов МСБ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Газпромбанк запускает акцию с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием для новых клиентов малого и среднего бизнеса. Бонусы будут действовать в течение года. Об этом «Известиям» 13 апреля сообщили в пресс-службе банка.

Возможность пользоваться услугами бесплатно получили предприятия и индивидуальные предприниматели всех отраслей, которые осуществляют до семи платежей в месяц. Клиентам нужно открыть до конца мая счет с пакетными условиями обслуживания, выбрав пакет «Только необходимое».

Также банк объявил до 31 мая специальные условия по пакету «ВЭД» для новых клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Плата отменяется на три месяца.

«Мы видим, что данный пакет интересен предприятиям среднего размера бизнеса. Мы сейчас предлагаем таким предприятиям сэкономить до 30 тыс. рублей на комиссиях за обслуживание в банке, при этом у клиентов сохраняется персональная поддержка операций по валютному контролю», — рассказала глава департамента малого и среднего бизнеса Газпромбанка Анна Тихонова. Она подчеркнула, что клиенты смогут также открывать и вести неограниченное количество счетов и прорабатывать контракты с экспертами банка.

Для клиентов, которые проводят большее количество платежей в месяц, действуют пакеты «Развитие» и «Максимальный». Для всех пакетов линейки предусмотрено бесплатное открытие счета и ведение системы «Клиент-Банк» на протяжении всего времени обслуживания в банке.
Ранее Газпромбанк заявил о готовности поддержать своих клиентов в кризис, в частности оказать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов.

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