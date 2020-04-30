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Электричка насмерть сбила мужчину на Горьковском направлении МЖД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчина погиб под колесами электрички на станции Чухлинка Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в четверг, 30 апреля, в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

«Электропоездом сообщением Москва–Железнодорожная в районе платформы Чухлинка Московской железной дороги смертельно травмирован мужчина 1986 года рождения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ведомства напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги — не переходить пути в неустановленных местах и не перебегать пути перед приближающимся поездом.

27 апреля сообщалось, что под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил 17-летнего подростка. Молодой человек находился недалеко от железнодорожного полотна. Заметив его, машинист подал громкий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния избежать наезда ему не удалось. От полученных травм подросток скончался в больнице.

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