Поезд насмерть сбил подростка под Тюменью

Под Тюменью грузовой поезд насмерть сбил 17-летнего подростка. Это произошло в ночь на 25 апреля на 2155-м км восьмого пикета железнодорожной станции «Озеро Андреевское».

Как пишет megatyumen.ru, молодой человек находился недалеко от железнодорожного полотна. Машинист, заметив его, подал громкий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния избежать наезда ему не удалось. От полученных травм подросток скончался в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия и сам локомотив. Они опросили работников бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

27 апреля сообщалось, что в Твери на запасном пути загорелся железнодорожный состав. Огонь также перекинулся и на соседний товарный поезд. Информация о пострадавших не поступала.