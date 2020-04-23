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Проверка организована по факту наезда поезда на мужчину в Амурской области

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В Свободненском районе Амурской области около железнодорожных путей найдено тело мужчины с признаками травмирования в результате наезда поезда. По факту произошедшего организована проверка.

Как сообщает Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте, тело погибшего нашли на перегоне Михайло-Чесноковская – Арга. Было установлено, что это мужчина 1991 года рождения. Он скончался от полученных травм на месте, пишет Амурская служба новостей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Забайкальском ЛУ МВД на транспорте напоминают жителям о соблюдении правил безопасности на железной дороге. В частности, что переходить пути можно только в специально отведенных для этого местах, убедившись, что поблизости нет поезда.

Утром 7 апреля в Конаковском районе Тверской области (станция «Завидово») поезд «Сапсан» смертельно травмировал женщину. Она переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу.

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