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Систему мониторинга качества воздуха запустят на Сахалине

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В Сахалинской области к 1 июля начнет действовать система мониторинга качества воздуха. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

По данным главы региона, Корсаков и Южно-Сахалинск регулярно попадают в рейтинги неблагополучных городов. Там уже проводятся регулярные замеры. Система мониторинга должна работать во всех муниципальных образованиях, отмечает Лимаренко. Губернатор подчеркнул, что программа по улучшению качества воздуха сформирована на островах, пишет ИА SakhalinMedia. План на I квартал выполнен. Любой желающий может посмотреть текущее состояния загрязнения с помощью ресурса CityAir.

В программы входит переход котельных на газ, установка фильтров на котельных, газификация частного сектора, уборка пыли и грязи с дорог, а также укладка асфальта в районах и озеленение.

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