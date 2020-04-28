Сахалинских коммунальщиков оштрафуют за плохую уборку подъездов

В Южно-Сахалинске Государственная жилищная инспекция проводит проверку качества уборки подъездов многоквартирных домов. С 16 апреля специалисты проверили более 550 подъездов. В отношении должностных лиц управляющих компаний составили пять протоколов и внесли 28 предостережений о необходимости более тщательной уборки мест общего пользования.

Материалы проверки направляются в суд. Так, Южно-Сахалинский городской суд уже принял решение по одному из установленных фактов плохой уборки подъездов, оштрафовав директора УК на 25 тыс. рублей.

Как поясняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в соответствии с указом губернатора УК должны проводить санитарную обработку дезинфицирующими веществами мест общего пользования в многоквартирных домах.

Выполнение работ необходимо отмечать в графике, который размещен на информационном стенде в каждом подъезде. Особое внимание надлежит уделять кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков, дверным ручкам и перилам, домофонам.

В Государственной жилищной инспекции отметили, что проверки также проводят отделы жилищного контроля администраций всех муниципалитетов островного региона. Проверены 72 управляющие компании. Три юридических и должностных лица вызваны в областной жилищный орган. В отношении них будет составлен протокол об административном правонарушении.