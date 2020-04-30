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Вильфанд рассказал о погоде в мае в Москве и Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В начале мая температура в европейской части России будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. Это станет следствием теплых воздушных масс, поступающих из Средиземноморья. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дневные температуры воздуха начнут повышаться со 2 мая. В столице и Московской области воздух может прогреться до 25 градусов тепла.

«Это вполне июльская температура, местами кратковременный дождь, но ненадоедливый. Пятого числа уже будет облачно», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Ранее специалисты Росгидромета предупредили, что ряд российских регионов ждут экстремально высокие температуры, передает НСН.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 мая в Москве ожидается нежаркая погода, ветер и кратковременные дожди.

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