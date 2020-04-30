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Патрулирование улиц усилят в Приморье в майские праздники

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В Приморском крае будет усилено патрулирование улиц на время майских праздников. Всем гражданам, которым пришлось покинуть дом, необходимо иметь при себе документы.

Сотрудники полиции продолжат патрулировать места массового скопления людей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что в регионе просят проводить работу по разъяснению населению об опасности сбора компаниями, а также нахождения в общественных местах без маски. Об этом пишет ИА UssurMedia.

С 30 апреля в Приморском крае введен всеобщий масочный режим. Маску необходимо надевать не только в общественных местах, но и при посещении магазинов и пользовании транспортом.

За сутки в Приморье выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составило 403.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс. По данным оперативного штаба на 30 апреля, в 85 регионах страны за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев инфицирования.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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