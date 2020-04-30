Жителя Дагестана будут судить за доставку контрафактного алкоголя в Якутию

В Якутии в суд передано уголовное дело в отношении жителя Дагестана, который привез на территорию Якутии более 30 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Состав спиртного не соответствовал ГОСТам.

По данным следствия, наклейки на бутылках не соответствовали акцизным и федеральным специальным маркам. Кроме того, указанная на этикетке информация о крепости алкоголя была завышена на 4–9%. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Реализовать продукцию обвиняемый не успел, так как его деятельность остановили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело о хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере передано в суд.

Ранее Роскачество по итогам опроса сообщило о том, что во время пандемии россияне стали меньше употреблять алкоголь. 45% респондентов сообщили об отказе от спиртного. Еще 38% опрошенных отказались от кондитерских изделий.