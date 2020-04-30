Цех по незаконной переработке краба обнаружили в Мурманской области

В Мурманской области сотрудники погрануправления ФСБ по западному арктическому району пресекли деятельность группы, осуществлявшей незаконный вылов и переработку камчатского краба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

В воскресенье, 26 апреля, на выезде из Мурманска пограничники остановили мужчину, который перевозил свыше 1,1 тыс. варено-мороженых комплектов конечностей краба общим весом 989 кг. Сумму ущерба оценили в 7,945 млн рублей. Участника преступной группы задержали, пишет ИА «Би-порт».

В понедельник в поселке Ура-Губа был обнаружен цех по переработке камчатского краба, расположенный в гараже. Здесь же выявили и организатора преступной группировки.

При осмотре цеха найдены и изъяты два камчатских краба, 81 комплект конечностей, 138 брикетов с мясом краба общим весом 309 кг. По предварительным подсчетам, ущерб составил 6,25 млн рублей. Также были найдены десять крабовых ловушек.

В отношении участников преступной группы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте в Находке и недалеко от поселка Терней (Приморский край) пограничники изъяли почти 2 т краба. В одном случае нарушители организовали настоящий цех по переработке краба, а в другом — браконьера задержали прямо на дороге.