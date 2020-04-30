ГП потребовала заблокировать фейк о создании коронавируса в России

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к недостоверной информации о том, что новая коронавирусная инфекция была изобретена в научном центре «Вектор» в Новосибирске, сказано на сайте ведомства в четверг, 30 апреля.

Сообщается, что прокуратура Новосибирской области обнаружила в соцсети «ВКонтакте» статью под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор». В ней рассказывалось о том, что вирус был создан в лаборатории, так как там якобы производилось биологическое оружие.

В публикации сообщается, что 16 сентября 2019 года произошел взрыв и утечка вируса, который был завезен в китайский Ухань, чтобы скрыть масштабы катастрофы. Кроме того, автор статьи утверждает, что число жертв коронавируса в Новосибирске составляет 250–300 человек, и ставит под сомнение данные официальной статистики, так как все смертельные случаи были якобы списаны на пневмонию и ОРЗ.

«Вместе с тем, согласно информации генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Р. Максютова от 10.04.2020 г., летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ», — сказано в сообщении.

Так, в одном из корпусов на 5-м этаже во время окраски стен произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, по официальным данным регионального минздрава, в области от коронавируса скончались четыре человека.

28 апреля Генпрокуратура признала ложной статью о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью.

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