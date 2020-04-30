Последствия сильного ветра устранили в Томске

В Томске коммунальщики ликвидировали последствия сильного ветра, который обрушился на город вечером в среду, 29 апреля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии.

Скорость обрушившегося на Томск ветра достигала 24 м/с. Было зафиксировано восемь аварийных отключений электроснабжения, одна остановка канализационной станции, одно аварийное отключение холодной воды, четыре обрыва проводов. Стихия повредила светофор и повалила 16 деревьев, пишет РИА «Томск».

К утру 30 апреля коммунальщики расчистили улицы от упавших деревьев и веток. Было полностью восстановлено движение трамваев, исправлен светофор. В течение дня рабочие должны завершить уборку города.

Утром специалисты продолжали восстановительные работы на линиях электропередачи. В «Горсети» поступило 22 заявки по повреждению наружного освещения, продолжаются работы на девяти небольших участках с повреждениями.