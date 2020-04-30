Сельским ДК в Татарстане передали новые музыкальные инструменты

В Татарстане фонды сельских домов культуры Олуязского и Усалинского сельских поселений Мамадышского района получили новые музыкальные инструменты. Это два национальных инструмента «Тальян».

Как пишет ИА «Татар-информ», летом 2019 года в районах республики работали мобильные приемные пункты «Единой России». Они собирали пожелания местных жителей для дальнейшего решения разного рода социально-экономических проблем.

В населенных пунктах Олуяза и Усалей попросили подарить им по тальянке. В Олуязе такого инструмента вообще не было, а в Усалях он был сильно изношен.

Просьбу местных жителей депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев передал республиканскому министру культуры Ираде Аюповой. В итоге сельские поселения получили музыкальные инструменты. Они пообещали, что мелодия тальяна будет теперь звучать на всех мероприятиях.