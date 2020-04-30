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В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в четверг, 30 апреля.

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«По данным оперативного штаба на 11 утра (7:00 мск) 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек», — сказано в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших в Новосибирской области увеличилось до 471 человека, из них 25 — дети. В отделениях реанимации находятся 17 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 9 человек. 78 пациентов выздоровели, скончались четверо.

Кроме того, в детскую больницу № 3 с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализировано 84 ребенка.

«Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 636, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Сузунскую ЦРБ», — отмечается в сообщении.

Всего в регионе проведено более 33 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

27 апреля сообщалось, что в Новосибирской области продлили дистанционное обучение до 15 мая. Также в регионе вводится обязательный масочный режим.

По последним данным, в стране зафиксировано более 99 тыс. случаев заболевания.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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