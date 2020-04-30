На Сахалине начали проверку из-за восьмилетнего ребенка весом 10 кг

Прокуратура Сахалинской области начала проверку данных о восьмилетнем мальчике из интерната с весом всего 10 кг. Об этом 29 апреля сообщил сайт ведомства.

«Прокуратурой Сахалинской области организована проверка. <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад общественники Сахалина сообщили детскому омбудсмену Анне Кузнецовой о том, что в Кировском детдоме Тымского района находится ребенок-инвалид с малым весом.

Уполномоченный по правам ребенка взяла ситуацию на контроль.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на омбудсмена по Сахалинской области Любовь Устиновскую, у ребенка врожденное заболевание, и многие продукты его организм просто не усваивает, из-за чего мальчик теряет вес.

При этом он получает всё необходимое лечение и находится под постоянным наблюдением.

Полное выздоровление ребенка врачи сочли невозможным. Сейчас мальчику восемь лет, его вес 10 кг, а рост 88 см.

В феврале сообщалось, что у матери-вегетарианки из Кисловодска изъяли истощенную дочь. Ребенок весил вдвое меньше нормы.