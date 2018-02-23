Санитарку уволили из-за лежащего на полу истощенного старика
Главный врач и заведующий отделением гнойной хирургии больницы №1 в Новороссийске получили выговор, а санитарка была уволена после скандала с фотографией истощенного полуголого пациента, который лежал на кафельном полу и просил о помощи.
Об этом сообщается на сайте городского управления здравоохранения.
«В ближайшее время вопросы этики и деонтологии будут рассмотрены на заседании врачебной комиссии с привлечением общественности», – говорится в сообщении.
Ужасающую фотографию можно увидеть на сайте РЕН ТВ. Ситуацией с пациентом уже заинтересовались следователи.