Санитарку уволили из-за лежащего на полу истощенного старика

Главный врач и заведующий отделением гнойной хирургии больницы №1 в Новороссийске получили выговор, а санитарка была уволена после скандала с фотографией истощенного полуголого пациента, который лежал на кафельном полу и просил о помощи.

Об этом сообщается на сайте городского управления здравоохранения.

«В ближайшее время вопросы этики и деонтологии будут рассмотрены на заседании врачебной комиссии с привлечением общественности», – говорится в сообщении.

Ужасающую фотографию можно увидеть на сайте РЕН ТВ. Ситуацией с пациентом уже заинтересовались следователи.