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Пожар произошел в мини-отеле на юге Москвы

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Пожар произошел в мини-отеле на юге Москвы. Об этом 29 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в здании мини-отеля на улице Шухова, д. 13 в Даниловском районе города. Площадь возгорания составила 2 кв. м. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Сведений о пострадавших не поступало. Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится мини-отель «Подушкин».

29 апреля сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре.

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