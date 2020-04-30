Пожар произошел в мини-отеле на юге Москвы. Об этом 29 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в здании мини-отеля на улице Шухова, д. 13 в Даниловском районе города. Площадь возгорания составила 2 кв. м. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Сведений о пострадавших не поступало. Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится мини-отель «Подушкин».

29 апреля сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре.