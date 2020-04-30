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Власти Ленобласти назвали предположительную причину пожара в Выборге

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Фото: МЧС РФ/47.mchs.gov.ru
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что пожар в частном доме в Выборге, в результате которого погибла семья из восьми человек, мог произойти из-за загоревшейся двери. Об этом он заявил 29 апреля в эфире телеканала «78».

Рано утром 29 апреля в Выборге на улице Малая Водяная загорелся дачный дом площадью 120 кв. м. В результате пожара погибли двое взрослых и шесть детей от полутора до восьми лет.

«У следствия есть несколько вариантов того, как возник пожар. Одна из них в том, что загорелась входная дверь», — сказал Дрозденко, добавив, что все версии проверяются.

Кроме того, по его словам, власти региона помогут с организацией похорон для погибшей семьи. А оставшаяся в живых 15-летняя девочка, которая на момент происшествия гостила у бабушки, получит по достижении совершеннолетия собственное жилье.

Ранее по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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