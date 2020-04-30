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Вице-спикер Армении дал в нос оппозиционному блогеру

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян в ответ на оскорбления ударил головой в нос оппозиционного блогера, главу партии «Адеквад» Артура Даниеляна. Об этом политик сам рассказал в Facebook.

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Потасовка произошла 29 апреля. Как объяснил Симонян, он встрели блогера на улице в Ереване и поздоровался. Однако в ответ прозвучала нецензурная брать и оскорбления в адрес матери вице-спикера.

«После этого я подошел к Даниеляну, сказал, что придерживаюсь аналогичного мнения о нем, и ударил головой по носу», — рассказал Симонян.

Он отметил, что вместе с блогером находились еще два человека. Все трое нанесли ему удары.

Симонян выразил сожаление в связи со своей острой реакцией, но указал, что не мог проигнорировать оскорбления.

Сам инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В феврале сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной раде.

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