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На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС

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Фото: commons.wikimedia.org/Дьяков Владимир Леонидович
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Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.

По его словам, инцидент произошел 29 апреля в 20:05. Третий энергоблок в 1000 МВт отключился, из-за чего вся мощность станции упала до 7300 МВт.

«Еще несколько месяцев назад на Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас», — написал Герус в Facebook.

Он добавил, что неработающие блоки «Энергоатома» будут замещены блоками угольных электростанций.

30 апреля прошлого года сообщалось, что пожар на трансформаторе на Ровенской АЭС привел к отключению третьего энергоблока. При этом блок АЭС № 1 был на плановом ремонте, блоки № 2 и № 4 и сейчас работают с полной загрузкой.

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