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Вертолет НАТО упал в море вблизи Греции

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море недалеко от греческого острова Кефалония, сообщил в среду, 29 апреля, Open TV.

На борту вертолета находились шесть человек, их судьба пока неизвестна. Обнаружили обломки воздушного судна в 85 км от греческого острова, однако в зоне ответственности Италии.

Отмечается, что вертолет поднялся с канадского фрегата, который входит в состав постоянной группировки НАТО в регионе SNMG2.

Подробности происшествия и причины аварии выясняются.

В конце марта сообщалось, что российский Су-27 упал в Черное море. Поиски пилота и обломков длились двое суток, а затем были приостановлены.

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