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Ремонт крыш разрешили в Хабаровском крае

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Правительство Хабаровского края расширило перечень организаций, которым разрешено работать в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В него внесли краевой Фонд капремонта. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В краевом министерстве ЖКХ объяснили, что региональным оператором капремонта обеспечиваются все необходимые санитарные мероприятия. С подрядчиками проведен инструктаж. В частности, им рекомендовано проводить только те работы, которые исключают контакт с жильцами, например ремонт крыш, подвалов и фасадов.

По данным ведомства, капремонт относится к социально важным и стратегическим направлениям работы сферы ЖКХ. Однако ремонт внутридомовых инженерных сетей в помещениях, которые принадлежат собственникам, проводится только с их разрешения.

Работы ведутся по заранее составленному графику. На данный момент в краткосрочном плане краевого Фонда капремонта числятся 714 домов. В 350 из них запланированы строительно-монтажные работы.

Ранее в апреле «Известия» писали о том, что в регионах России капитальный ремонт домов могут отложить на следующий год из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В условиях самоизоляции рабочим запрещено заходить в квартиры, поэтому они не смогут приступить к ремонту инженерии. При этом в Московском регионе все строительные работы уже приостановили. Если такая ситуация продлится несколько месяцев, ремонт будет невозможно завершить до начала отопительного сезона.

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