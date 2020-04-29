В Якутии подготовили 231 пункт временного размещения на период паводка

В Республике Саха (Якутия) для эвакуации населения из зон возможного подтопления подготовили к развертыванию 231 пункт временного размещения. В случае необходимости они смогут вместить свыше 23 тыс. человек.

Как сообщила ИА SakhaNews руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Ксения Рахматулина, паводковая обстановка развивается согласно прогнозам. На реках севера и севера-востока сохраняется зимний режим. Ледоход на Лене в Ленском районе уже в активной фазе, а на реках Амга, Алдан, Вилюй и их притоках ледовый покров находится в процессе разрушения.

По словам начальника ГУ МЧС по республике Павла Гарина, нижнюю кромку ледохода фиксируют ниже населенного пункта Крестовское, а верхнюю — у населенного пункта Витим Ленского района. Протяженность ледохода составляет 58 км. Активная фаза кромки ледохода до Ленска, согласно уточненному прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, ожидается с 30 апреля по 2 мая.

На период половодья организована работа межведомственной рабочей группы правительства Якутии на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике. За паводковой обстановкой следят девять оперативных групп ведомства.

20 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России в ближайшее время ожидает повышение уровня воды до опасных отметок. По его словам, сейчас наиболее заметные события в Алтайском крае. Также уровень воды поднимется в Нижегородской, Ульяновской, Свердловской, Костромской и Кировской областях, Пермском крае.