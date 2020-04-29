В Коми половодье отрезало от большой земли три района

Три района в Коми отрезаны от Большой земли из-за половодья. Реки выходят из берегов, вода угрожает 2 тыс. человек. Местных жителей обеспечили продуктами и лекарствами. Вокруг населённых пунктов организовали дежурство постов спасателей. Открыты 66 пунктов временного размещения, в случае ухудшения ситуации с наводнением убежища могут вместить 5 тыс. человек.