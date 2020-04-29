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Дело возбудили в отношении прикурившей от Вечного огня калининградки

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В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении студентки, которая прикурила сигарету от Вечного огня на могиле советских воинов. Статья – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений».

Как пишет Калининград.Ru со ссылкой на региональное УМВД, действия студентки комментировала и снимала на камеру смартфона ее подруга. Позже ролик появился в соцсетях. Полицейским удалось установить личности обеих девушек.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля. Он вызвал широкий общественный резонанс среди жителей Калининградской области.

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