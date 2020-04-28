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Студентка прикурила сигарету от Вечного огня в Калининграде

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В Калининграде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении студентки, которая прикурила сигарету от Вечного огня. С 19-летней девушкой провели разъяснительную беседу.

Инцидент произошел на территории мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, который расположен на улице Комсомольской. Две подруги гуляли возле памятника, одна из них решила поджечь сигарету от Вечного огня. Вторая девушка снимала происходящее на телефон. Позже видео появилось в социальных сетях, что привлекло внимание сотрудников полиции.

Личности девушек установлены, их доставили в отдел полиции для разъяснительной беседы. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбуждено уголовное дело в отношении приезжего за попытку потушить пламя Вечного огня в Подольске. 19-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

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