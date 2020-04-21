В Подмосковье возбудили дело за попытку потушить пламя Вечного огня

В Московской области полиция возбудила уголовное дело в отношении приезжего за попытку потушить пламя Вечного огня. Об этом 20 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в подмосковном Подольске на Площади Воинской Славы. Неизвестный попытался потушить пламя на мемориале Вечного огня, о чем в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место правоохранители задержали правонарушителя и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный оказался 19-летним уроженцем одной из республик ближнего зарубежья. В момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет сайт kp.ru.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о вандализме, пишет «Москва 24». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

8 апреля сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нанесении надписей на стене храма Судя по опубликованным фото граффити, автор надписей сравнил коронавирус с «новым Иисусом». Настоятель храма обратился в полицию 29 марта.