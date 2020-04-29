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Ездить на такси вчетвером разрешили в Карелии

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Власти Карелии приняли решение продлить время продажи алкоголя с 10:00 до 19:00. Это необходимо для того, чтобы сократить очереди и минимизировать массовые скопления людей.

Как пишет ИА FlashNord, магазинам разрешили работать с 7:00 до 0:00, что и позволило продлить время продажи спиртных напитков. В самих магазинах ввели правило: один человек должен находиться на 50 кв. м.

В работу такси также внесли изменения. Если ранее в одном автомобиле можно было перевозить не более двух человек, то сейчас водителю разрешили брать четырех человек. Но при условии, что они – члены одной семьи и едут по одному маршруту.

В некоторых районах респкблики разрешили работать баням и саунам. Ограничения ослабили там, где эпидемическая ситуация признана благоприятной.

По данным на 29 апреля, в Карелии коронавирус подтвердили у 66 человек. 1,796 тыс. жителей остаются на самоизоляции и 25 — в местах обсервации.

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